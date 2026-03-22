Contro il Bologna per l'8° posto ad un anno di distanza da quel 5-0

Come riporta Il Messaggero, a un anno dal 5-0 di Bologna la squadra torna a giocare alle 15 per il replay dei quarti di coppa Italia che sa di spareggio per l’8° posto.

Pochi dubbi per Sarri

Certi gli interni Dele-Bashiru e Taylor, decisivi 40 giorni fa. Ancora out Cataldi, Rovella e Basic, in regia tocca di nuovo a Patric, a cui due gare di fila in A mancano da ottobre 2024. Orfano di Zaccagni, il tridente può essere lo stesso di febbraio, con le ali Pedro (200 in biancoceleste, 199 con Sarri) e Isaksen. Romagnoli rientra e fa coppia con Gila, Tavares vuol farsi perdonare l’errore che all’andata costò il pari di Odgaard. Per la prima volta farà 10 presenze di seguito in Italia.

Chi parte con le Nazionali

Dopo il rientro, alla ripresa mancheranno anche gli 8 nazionali Motta, Hysaj, Marusic, Provstgaard, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia, Ratkov.