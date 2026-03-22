Montepremi Lazio: Lotito ha riparlato alla squadra

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente Lotito le sta provando tutte.

Bonus Lotito e discorso alla squadra

Dopo aver raddoppiato il premio per la Coppa Italia, il patron ha promesso un altro bonus per un buon finale di campionato con la Lazio che contro il Bologna cerca la terza vittoria consecutiva. Venerdì il patron ha parlato alla squadra dopo che aveva promesso maggior vicinanza.

Le statistiche

Sempre come riportato da Il Corriere dello Sport, la vittoria in trasferta manca da gennaio contro il Verona e la Lazio è la squadra che ha segnato meno gol fuori casa (otto reti su 14 partite), il record negativo risale alla stagione 2004-05 con 16 gol lontano dallo Stadio Olimpico. Il Bologna al Dall'Ara contro la Lazio vanta 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sei gare e la Lazio non è riuscita a muovere il tabellino nelle ultime 5 giocate in casa dei rossoblù.