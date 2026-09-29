Lazio, sospiro di sollievo per Gudmundsson e Cataldi: cosa filtra sui tempi di recupero

Buone notizie dall’infermeria della Lazio. O, quantomeno, sono state escluse conseguenze più serie per Danilo Cataldi e Albert Gudmundsson. Gli esami sostenuti dai due giocatori hanno infatti chiarito l’entità dei rispettivi problemi fisici.

Per Cataldi è stato evidenziato un risentimento al quadricipite, mentre Gudmundsson ha riportato una lieve lussazione alla spalla sinistra. Un quadro che permette a Rino Gattuso di tirare un sospiro di sollievo, considerando il rischio di perdere entrambi per un periodo molto più lungo.

Lazio, Gudmundsson e Cataldi: possibile forfait contro il Monza

Il centrocampista e l’attaccante probabilmente salteranno la gara contro il Monza, in programma il prossimo 11 ottobre. L’obiettivo, però, è quello di averli nuovamente a disposizione per l’appuntamento successivo.

Alla ripresa del campionato, infatti, ci sarà la sfida contro la Juventus ed entrambi dovrebbero essere in campo. Una prospettiva decisamente più positiva rispetto ai timori iniziali.

Adesso l’attenzione della Lazio si sposta anche sugli impegni delle Nazionali. La speranza è che il giro internazionale possa concludersi senza ulteriori problemi, visto che diversi giocatori dovrebbero scendere in campo da qui alla prossima settimana.

La situazione è già quella nota e, proprio per questo, ogni nuova assenza potrebbe rappresentare un rischio per Gattuso e la Lazio.

Lazio-Juve Stabia, ufficiale l’orario dell’amichevole a Formello

Intanto è diventato ufficiale anche l’orario dell’amichevole contro la Juve Stabia, prevista per sabato.

La partita inizierà alle ore 15 e verrà disputata sul campo centrale di Formello, e non al Fersini.

Una scelta che comporterà l’assenza delle tribune. La sfida sarà quindi disputata a porte chiuse non soltanto per i tifosi, ma anche per la stampa.