La Lazio si prepara a ritrovare i suoi tifosi: circa 40mila sono attesi all’Olimpico per il derby del 13 dicembre e altri 20mila a Milano per la Supercoppa contro l’Inter, in programma il 22 dicembre. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Intanto Curva Nord e distinti sono già esauriti per la gara con l’Atalanta del 6 dicembre.

Il ritorno all’Olimpico contro l’Atalanta

Contro l’Atalanta i tifosi torneranno a sostenere la squadra all’Olimpico, raccogliendo l’appello di Gattuso e dei giocatori. Nel comunicato del tifo organizzato si legge: «Caricheremo così anche i ragazzi prima del derby, dando un assaggio dell’ambiente che troveranno il 13 dicembre».

Per Gattuso il ritorno del pubblico nello stadio di casa riguarda, almeno, le sfide con l’Atalanta e con la Roma.

Dal derby alla Supercoppa: le presenze attese

Per la stracittadina sono previsti circa 40mila laziali all’Olimpico. La previsione per la Supercoppa contro l’Inter è invece di 20mila tifosi a Milano. Nella gara del 22 dicembre la Lazio proverà a conquistare il diciassettesimo trofeo della sua storia.

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