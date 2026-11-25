La FIGC rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne con una campagna di sensibilizzazione affidata a sei calciatori e calciatrici e ribadisce l’invito alle vittime di violenza o stalking a chiamare il 1522. Secondo quanto riportato da Figc, L’iniziativa è legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Lo riferisce la FIGC.

Sei volti per la campagna contro la violenza di genere

Gianluigi Donnarumma, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Pio Esposito, Riccardo Calafiori e Annamaria Serturini sono i protagonisti della comunicazione della Federazione. La campagna affronta la violenza di genere in tutte le sue forme: non soltanto gli episodi di cronaca, ancora troppo frequenti, ma anche la dimensione culturale e sociale del fenomeno, legata agli stereotipi e al mancato riconoscimento della libertà e dell’autonomia delle donne.

Il messaggio distingue la violenza da ciò che può essere presentato come una lite, il controllo dalla gelosia e il possesso dalla protezione: «È una lite? No, è violenza. È gelosia? No, è controllo. È protezione? No, è possesso». A queste domande la campagna affianca una risposta: il numero 1522.

Il 1522 e l’invito rivolto alle vittime

Il 1522 è un servizio gratuito di pubblica utilità istituito nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il suo obiettivo è favorire l’emersione e il contrasto della violenza contro le donne, sia all’interno sia all’esterno della famiglia, attraverso un’ampia azione di sistema.

In occasione della Giornata internazionale, la FIGC torna quindi a invitare le vittime di ogni forma di violenza o stalking a comporre il numero.

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