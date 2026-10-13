Protesta dei tifosi Lazio apre il dibattito negli USA: il VIDEO

La protesta dei tifosi Lazio arriva negli studi di CBS Sports Golazo

La protesta dei tifosi della Lazio torna al centro dell’attenzione anche negli Stati Uniti. Negli studi di CBS Sports Golazo, su Paramount+, gli ospiti hanno discusso la situazione del club biancoceleste e il rapporto tra i risultati della squadra e la presenza dei sostenitori sugli spalti.

Il confronto nasce dal buon inizio di stagione della Lazio. Il contenuto condiviso dal programma sottolinea il contrasto tra quanto la squadra sta mostrando in campo e gli spalti che restano vuoti.

I risultati possono cambiare la protesta?

La domanda posta nel dibattito è se i tifosi continueranno a protestare oppure torneranno a sostenere la squadra alla luce dei suoi risultati. Nel contenuto diffuso da CBS Sports Golazo compaiono anche @IFTVMarco e @MikeGrella10, chiamati a confrontarsi su questo interrogativo.

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