Flaminio, Gualtieri: «Auspichiamo di poter concedere l’interesse pubblico…»

In casa Lazio cresce l’ottimismo per il progetto del nuovo Flaminio, che prevede un investimento complessivo di circa 437,5 milioni di euro. Come riferisce il Corriere della Sera-Roma, sono passati due mesi dalla conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare sul piano presentato dal club e dal successivo parere positivo della Soprintendenza, accompagnato da alcuni vincoli.

Il prossimo passaggio decisivo è il riconoscimento dell’interesse pubblico. Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato: «Auspichiamo di poter concedere l’interesse pubblico sul progetto della Lazio entro la fine dell’anno».

Nuovo Flaminio, le modifiche legate ai vincoli

Secondo il quotidiano, gli uomini di Claudio Lotito ritengono di aver individuato le soluzioni più adatte a conciliare il progetto con le richieste degli enti di tutela. La pensilina dovrà restare visibile. Il nuovo impianto, inoltre, non dovrà coprire l’Auditorium né il Palazzetto dello Sport, che condividono con lo stadio l’area di Viale Tiziano.

Il dialogo tra la società e la Soprintendenza prosegue in modo costruttivo e collaborativo. È anche alla luce di questo confronto che a Formello prevale l’ottimismo sul dossier.

Interesse pubblico, il passaggio atteso dal Campidoglio

Anche il Campidoglio accoglie positivamente il progetto. Oltre ad auspicare il riconoscimento dell’interesse pubblico entro la fine dell’anno, Gualtieri ha sottolineato che le indicazioni della Soprintendenza possono essere superate.

La dichiarazione di interesse pubblico è uno snodo fondamentale dell’iter: consentirebbe di procedere con le successive fasi autorizzative. Il confronto sui vincoli resta quindi centrale per il percorso del nuovo Flaminio.

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