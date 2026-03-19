Nazionali, i convocati della Nigeria: la scelta su Dele-Bashiru
La lista dei convocati della Nigeria: la scelta sul centrocampista biancoceleste
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Torna una nuova sosta per gli impegni delle nazionali. Se l'Italia sarà impegnata negli spareggi mondiali di giugno, anche altre federazioni torneranno in campo: la Nigeria, dopo esser stata eliminata ai playoff africani dalla Repubblica Democratica del Congo, sconfitta ai rigori 4-3 dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari, affronterà in questa pausa due amichevoli contro l'Iran e la Giordania.
Dele-Bashiru convocato da Chelle
Per queste due sfide, il commissario tecnico Chelle ha diramato la lista dei suoi convocati, in cui figura anche il biancoceleste Dele-Bashiru.