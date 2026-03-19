Lotito-Sarri, il futuro non dipende dalla Coppa Italia: il tecnico chiede una svolta

Il futuro di Sarri alla Lazio non dipenderà dall’esito della Coppa Italia, o comunque condizionerà solo in parte il rapporto con il presidente Lotito. La sua conferma è legata ad altri fattori, come la progettualità sul mercato e le condizioni ambientali.

Sarri chiede un cambio di rotta

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe chiesto un cambio di rotta: riportare i tifosi nuovamente all’Olimpico e dare vita a un “anno uno”. Nell'ultimo periodo, lo stesso allenatore aveva sottolineato il rischio di un altro “anno zero” e le ultime mosse da parte della società hanno accentuato la frattura con l'ambiente: il caso della coreografia negata in Tribuna Tevere ha ulteriormente alimentato il malcontento dei tifosi che, dopo la partita contro il Milan, non entreranno più allo stadio per le gare casalinghe fino a fine stagione.

Il futuro non dipende dalla Coppa Italia

Per questo motivo, al momento, l'eventuale vittoria in Coppa Italia non sembra incidere sul futuro, come anche sottolineato dallo stesso tecnico. Per ristabilire una solidità, la società dovrà proporre un progetto di rilancio e un dialogo costante tra club e tifosi, mentre l'eventuale vittoria in Coppa Italia potrebbe rappresentare solo un palliativo destinato a dissolversi rapidamente.