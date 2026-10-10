Lazio-Monza, quote nettamente sbilanciate: il dato dietro il divario

La Lazio torna all’Olimpico contro il Monza nella sesta giornata di Serie A. La partita è in programma domenica alle 15 e, secondo le quote riportate, i biancocelesti partono nettamente favoriti.

Lazio-Monza, le quote 1X2 e l’Over 2,5

Il segno 1 è proposto intorno a 1.55-1.60. Il pareggio si aggira su 4.00, mentre la vittoria del Monza supera quota 5.00. Nel mercato dei gol, l’Over 2,5 è intorno a 1.90.

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Le quote sono state raccolte sabato 10 ottobre alle 18:30 e possono variare.

Il momento delle due squadre prima della sfida

Il divario nelle quote accompagna il buon avvio della squadra di Gattuso: la Lazio è ancora imbattuta e ha ottenuto 13 punti nelle prime cinque giornate. Il Monza arriva invece dal successo sul Sassuolo e cerca conferme dei segnali di ripresa mostrati in quella partita.

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