Malagò, i dubbi sul ct e i mesi difficili: la risposta passa dai risultati

Malagò, i mesi difficili e le critiche al ct

Malagò ha richiamato anche le critiche alla scelta del ct: molti, ha detto, sostenevano che fosse sbagliata. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Per valutare il percorso intrapreso, ha poi indicato gli impegni e i risultati delle Nazionali.

Under 21, Europei e ambizione olimpica

L’Under 21 si è qualificata alla fase finale degli Europei. Malagò ha affiancato a questo risultato l’ambizione di tornare alle Olimpiadi. Ha inoltre indicato nell’attuale Under 21 la squadra con cui l’Italia giocherà gli Europei del 2032 in casa.

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