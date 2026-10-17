Frattesi sfida la Juventus: il retroscena estivo dietro il ritorno alla Lazio

Per Davide Frattesi, la sfida tra Juventus e Lazio ha anche un significato personale. In estate i bianconeri avevano provato a portarlo a Torino, ma il centrocampista ha scelto di tornare nel club in cui era cresciuto, assumendosi nuove responsabilità.

L'ex Inter si prepara così ad affrontare la squadra che avrebbe potuto diventare la sua nuova destinazione. La partita conta per le zone alte della classifica e arriva dopo una scelta che lo ha portato a diventare uno degli uomini di riferimento della formazione biancoceleste.

Pubblicità

La scelta estiva di Frattesi

Alla possibilità di vestire la maglia della Juventus, Frattesi ha preferito il ritorno alla Lazio. Nella sua decisione ha avuto un peso il legame con il club nel quale era cresciuto. Ora le due strade si incrociano sul campo, a pochi mesi dal tentativo bianconero di prenderlo.

Un precedente speciale contro la Juventus

Frattesi conserva anche un ricordo particolare delle sfide con i bianconeri. Come ricorda Il Messaggero, nell'ottobre 2021, con la maglia del Sassuolo, segnò il primo gol della vittoria per 2-1 ottenuta a Torino.

Nella pagina successiva: Frattesi, dal gol con il Sassuolo alla sfida con la Lazio