Pulici sul possibile sponsor Lazio: «E qualcuno parlava di Adidas…»

Joma potrebbe diventare il nuovo sponsor della Lazio, ma l’ipotesi non convince Gabriele Pulici. In un post sui social, Pulici ha messo a confronto il nome circolato con quello di Adidas e ha espresso una critica più ampia.

Joma e Lazio, la reazione di Pulici

Il possibile arrivo di Joma è il punto di partenza del suo intervento. Pulici non lo considera la scelta migliore e richiama le aspettative di chi aveva parlato di Adidas. Al momento, nella notizia si parla di una possibilità, non di uno sponsor già confermato.

«E qualcuno parlava di Adidas…»

Il post si apre con una domanda polemica: «E qualcuno parlava di Adidas…ma io dico ma non avete ancora capito con chi avete a che fare?!?!». Pulici prosegue contestando le aspettative alimentate attorno alla vicenda: «Sono 22 anni che vi fate prendere in giro o che pensate di prendere in giro gli altri. Ancora che credete alla Befana!»

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