Lotito: "Quello che ho fatto per il calcio non l'ha mai fatto nessuno. Sulla lettera.."

Claudio Lotito è stato intercettato dall'agenzia Dire nei corridoi del Senato, ecco le sue parole

La Lazio non è in vendita. Io dormo tre ore a notte. Ho scritto questa lettera di notte e l’ho mandata, poi non mi son messo a guardare. Se avessi voluto aprire il dibattito l’avrei fatto con chi l’ha creato strumentalmente.

Pure io voglio sognare, ma io voglio sognare anche per il futuro, non solo per il presente. Io ho fatto una lettera aperta per riportare le cose come stanno, senza enfatizzare quello che ho fatto e quello che ho fatto io per il calcio non l’ha fatto nessuno nella storia. La Salernitana l’ho presa in eccellenza e l’ho portata in serie A.