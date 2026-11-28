Che Adams è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

La conferenza di Adams

Ci è mancato l’ultimo gol… Abbiamo giocato una grande partita, è difficile dire precisamente cosa ci è mancato. Il colpo di Doekhi in area? Ho visto il replay, non credo fosse rigore. Non possiamo dipendere da queste cose, dobbiamo segnare sfruttando le occasioni che abbiamo avuto.

Abbiamo giocato una bella partita. I tifosi hanno capito quanto volevamo vincere, ci hanno aiutato a spingere. Crediamo davvero nelle idee del mister, ma oggi ci è mancato il gol contro una squadra forte come la Lazio.