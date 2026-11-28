Il mister Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

La conferenza di Gattuso

Sono molto orgoglioso della partita di oggi, non abbiamo arretrato di un millimetro con grande mentalità. Sapevamo che l’avevano preparata così. Merito ai ragazzi, la squadra mi è piaciuta tantissimo, lo vediamo anche da tutte le occasioni che abbiamo avuto. Sono molto orgoglioso della prestazione: venire qui a giocare con questo coraggio… Simeone aveva fatto 11 gol alla Lazio, poi è entrato Zapata… Ma il segreto di questa squadra è la voglia e la mentalità, la voglia di giocare in stadi importanti senza avere il braccino. Questo mi rende orgoglioso.

Se la Lazio dà fastidio in alto alla classifica? No, perché dovrebbe. C’è gente che capisce di calcio e ci sta. Noi viviamo alla giornata. Dobbiamo essere bravi a rimanere lì. Pensiamo partita dopo partita..

Sulle scelte mi baso molto su quello che vedo in settimana. Questa squadra va forte, ha picchi di alto livello. So come si allenano, in conferenza avevo detto che non ero preoccupato e non ci siamo snaturati. Avevo il dubbio in difesa: Leite si chiude spesso le giocate perché è mancino; noi volevamo palleggiare e per questo ho messo Doekhi. Io li guardo per come lavorano e come stanno in campo, perché ci dobbiamo snaturare? Non dobbiamo guardare la classifica ma vivere alla giornata. Non mi dimentico le voci di inizio stagione, dicevano che non eravamo all’altezza e che io ero un incapace. Noi abbiamo solo la strada del lavoro e mettere in campo quello che facciamo in settimana. Oggi tutti i giocatori che sono entrati ci hanno dato una grande mano.

Se sono d’accordo con l’aggettivo ‘geniale’ per questa squadra? No. È mentalità, saper stare in certe zone in cui prima non eravamo abituati. Ora sappiamo farlo quando l’avversario ci mette in difficoltà

Punto debole? Non mi sembra corretto parlarne. Noi siamo questi. Tante partite le abbiamo dominate, come contro Milan e Monza che potevano finire con tanti gol di scarto e poi ci siamo impappinati. Questo miglioramento mi rende orgoglioso, è una squadra che sa quello che vuole, che non esce dal campo dopo un evento negativo.

La Lazio è migliorata e cresciuta ancora? Non abbiamo arretrato, questa è mentalità. Si tratta di non avere paura ma di avere mentalità. Non è cambiato nulla, abbiamo tenuto botta. Non ci siamo snaturati, siamo stati lì su questo aspetto qui.