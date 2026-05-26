Sarri-Lazio accordo per la risoluzione: domani l'ufficialità
Come fa sapere la società, Sarri e la Lazio hanno raggiunto questa sera l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto
foto fraioli
Era solo questione di tempo, ma ora si appresta a diventare ufficiale: Sarri e la Lazio si dicono addio.
Sarri-Lazio: accordo trovato per la rescissione
Come fa sapere la società, Sarri e la Lazio hanno raggiunto questa sera l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Domani verrà tutto ratificato attraverso un comunicato ufficiale.
La nota della società
La S.S. Lazio ha raggiunto nella serata odierna la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l’allenatore Maurizio Sarri ed il suo staff tecnico.
La Società diffonderà nella giornata di domani un comunicato ufficiale con tutti i dettagli.