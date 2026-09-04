Riso racconta Frattesi e Pinamonti: ecco perché hanno scelto la Lazio

Il procuratore Giuseppe Riso, titolare della GR Sports, è intervenuto sulle colonne di Tuttosport e ha parlato dei nuovi giocatori della Lazio, Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, entrambi appartenenti alla sua scuderia.

Riso si è soffermato in particolare sulle motivazioni che hanno accompagnato le scelte dei due calciatori. Per entrambi, infatti, la volontà era quella di trovare un progetto nel quale poter tornare a sentirsi importanti e protagonisti.

Lazio, Riso racconta la scelta di Frattesi

Alla domanda sul momento vissuto da Frattesi e Pinamonti insieme alla Lazio, Riso ha spiegato: «È stato un momento importante per entrambi. Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate».

Il procuratore ha poi sottolineato il peso della decisione presa dal centrocampista: «Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui, in questo momento vale di più».

Pinamonti alla Lazio, la voglia di essere protagonista

Un percorso simile anche per Andrea Pinamonti, arrivato alla Lazio con un obiettivo preciso. Riso ha infatti evidenziato la volontà dell'attaccante di affrontare una nuova sfida nella quale avere un ruolo centrale.

«Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un’esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante».