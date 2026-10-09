Rocchi torna su Dazn: il nuovo ruolo e la data del debutto

Rocchi a Dazn: da Open Var a Fuoriclasse

Gianluca Rocchi torna su Dazn, questa volta come opinionista. L’ex designatore arbitrale sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse, lo show della domenica sera condotto da Diletta Leotta, nella stagione di Serie A 2026-27.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il nuovo incarico arriva dopo la revoca della sospensione cautelare legata all’inchiesta della Procura di Milano. Per Rocchi è un ritorno davanti alle telecamere di Dazn con un ruolo diverso: durante il periodo da designatore aveva partecipato a diverse puntate di Open Var per spiegare gli episodi arbitrali controversi del campionato.

Esordio l’11 ottobre per Cagliari-Juventus

Il debutto è previsto alla ripresa del campionato dopo la sosta della Nazionale. Domenica 11 ottobre, Rocchi sarà in studio nel post-partita di Cagliari-Juventus, in programma alle 20:45 in esclusiva su Dazn. Con lui ci saranno Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.

La sua esperienza da ex arbitro e da Responsabile della Can per la Serie A e la Serie B sarà così messa a disposizione del pubblico nella lettura delle partite.

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