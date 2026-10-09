Lazio, Zaccagni vicino a un traguardo: il punto che manca ai biancocelesti
Nel prossimo turno Mattia Zaccagni potrebbe arrivare a 200 presenze con la Lazio, a cui manca un punto per raggiungere quota 4.100 in Serie A.
Il prossimo turno di Serie A può portare due traguardi in casa Lazio. La prossima gara di Mattia Zaccagni sarebbe la sua presenza numero 200 con i biancocelesti. Alla squadra, invece, manca un punto per raggiungere quota 4.100 in campionato.
I numeri fanno parte dei record più vicini segnalati dalla Lega Serie A sulla base delle statistiche raccolte da Kama Sport. Entrambi i traguardi della Lazio dipendono da ciò che accadrà nel prossimo turno: la presenza di Zaccagni per il primo, il risultato della squadra per il secondo.
Zaccagni verso le 200 presenze con la Lazio
Per Zaccagni, la prossima apparizione in campo con la Lazio coinciderebbe con la presenza numero 200 in maglia biancoceleste. Il dato riguarda le sue gare con il club, non il totale delle presenze personali in Serie A.
Alla Lazio manca un punto per quota 4.100
Il secondo traguardo riguarda il percorso della Lazio in Serie A: basta un punto per arrivare a 4.100. È quindi un obiettivo legato al prossimo risultato dei biancocelesti, distinto dal dato individuale di Zaccagni.
Nella pagina successiva: Gli altri record vicini nel prossimo turno di Serie A