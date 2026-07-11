Gattuso a Sky: "Dobbiamo lavorare e sorridere. Inutile ricercare gli alibi"

Dopo l'intervento in conferenza stampa, il nuovo allenatore della Lazio Gattuso ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport.

Ha detto che conosce le problematiche, nessuna paura o preoccupazione?

Ma no. Bisogna lavorare, sappiamo che c'è tanto da lavorare e le problematiche che ci sono. Inutile ricercare gli alibi. Dobbiamo mettere tutto ciò che abbiamo.

Ha affrontato tante sfide, questa è una delle più complicate? Poco fa ha detto che alla Lazio avrebbe detto ancora di no, visto che era stato già vicino in passato alla panchina biancoceleste

Siamo stati vicini, però so bene dove sono venuto e le problematiche che ci sono. Non è la prima volta che alleno una squadra con tanti problemi. C'è solo un obiettivo: preparare bene i giocatori, lavorare e vedremo dove arriveremo.

Come riparte dopo l'esperienza in Nazionale?

È una ferita che andrà via solo il giorno che mi faranno l'ultimo saluto. È una cicatrice che rimarrà per il resto della vita. Ho voglia di continuare a fare questo mestiere. Ho grandissima voglia, speriamo di riuscire a fare un buon lavoro qui alla Lazio.

Tra le problematiche, oltre al fattore ambientale, ci sono anche i paletti del mercato da rispettare. Non c'è molto da spendere ha detto, quali sono le sue priorità?

In zona centrale bisogna fare qualcosa. Lo sappiamo. Vediamo in attacco i giocatori che abbiamo a disposizione e in che condizioni stanno. Queste sono le due posizioni.

Bisogna proteggere i giocatori da quello che c'è fuori?