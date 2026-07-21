Conferenza stampa di presentazione di Pedraza e Doekhi
Domani verranno presentati i nuovi acquisti della Lazio
Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi
Si svolgerà domani alle ore 16:30 la conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati alla Lazio. Nella giornata di domani continuerà anche il “mini ritiro” dopo la pausa di oggi concessa dal mister Gattuso ai calciatori, che sono scesi in campo ieri pomeriggio per un'amichevole contro la Primavera. La prima fase del ritiro si è conclusa: la seconda parte non prevede l'obbligo di pernottamento, i calciatori potranno andare a casa e tornare per gli allenamenti, pranzi e cene.
Il comunicato della S.S. Lazio
La S.S. Lazio comunica che giovedì 23 luglio, alle ore 16:30, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia. I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 16:00 di mercoledì 22 luglio, inviando una richiesta all'indirizzo e-mail [email protected]. Nella stessa giornata, la sessione pomeridiana sarà aperta ai media accreditati.