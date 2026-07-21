Conferenza stampa di presentazione di Pedraza e Doekhi

Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi

Si svolgerà domani alle ore 16:30 la conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati alla Lazio. Nella giornata di domani continuerà anche il “mini ritiro” dopo la pausa di oggi concessa dal mister Gattuso ai calciatori, che sono scesi in campo ieri pomeriggio per un'amichevole contro la Primavera. La prima fase del ritiro si è conclusa: la seconda parte non prevede l'obbligo di pernottamento, i calciatori potranno andare a casa e tornare per gli allenamenti, pranzi e cene.

Il comunicato della S.S. Lazio