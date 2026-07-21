Lazio Women: è iniziato ieri il ritiro a Celano per la squadra di Grassadonia

La Lazio Women svolgerà il proprio ritiro a Celano, la squadra di Grassadonia si allenerà fino al 30 luglio presso lo stadio Fabio Piccone.

Il primo giorno di allenamento

Come riportato dalla S.S. Lazio, si è concluso, nella giornata di ieri, il primo giorno di ritiro a Celano per la Lazio Women. Il primo allenamento si è svolto a partire dalle ore 17:30: le ragazze hanno trascorso un ora e 45 in campo. Il mister Grassadonia ha aperto il ritiro precampionato con un discorso motivazionale rivolto alle calciatrici.

Le giocatrici biancocelesti sono state poi impegnate nelle attivazioni muscolari con esercitazioni tecniche e primi principi tattici.

Infine c'è stato spazio anche per una partitella, tante calciatrici hanno provato a mettersi in mostra: spicca tra queste il gol di Noemi.

Cerimonia istituzionale

Oggi l'amministrazione Comunale e la Regione Abruzzo accoglieranno la squadra e lo staff tecnico con una cerimonia istituzionale.