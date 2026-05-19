Conte e Napoli verso l’addio: primi contatti con Sarri, ma occhio alla Dea

Il futuro di Sarri alla Lazio si fa sempre più incerto e le sue parole post-derby di certo non hanno rassicurato sulla sua permanenza nella capitale. SarrI in questa stagione si è rilanciato fortemente e per questo è monitorato da diversi club.

Conte-Napoli verso l’addio: Sarri in pole

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli va verso la separazione con Antonio Conte e Sarri è il primo nome sulla lista di De Laurentis e ci sono già stati dei contatti con il club campano che è fiducioso di riportare il Comandante a Castel Volturno.

Occhio all’Atalanta

Sempre come riportato da Gianluca Di Marzio, Maurizio Sarri potrebbe diventare un nome forte anche per l’Atalanta. Il Comandante piace molto a Giuntoli, che proverà a convincerlo per portarlo a Bergamo.