Bologna-Lazio, i quotidiani bocciano tre biancocelesti: le pagelle

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi in merito alle prestazioni mostrate dalla rosa biancoceleste nel corso della gara Bologna-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Una gara di cuore, dettata dalla voglia di combattere e, soprattutto,  di dimenticare l'incubo della stagione scorsa sul campo del Dall'Ara, quando la Lazio era stata sconfitta per 5-0. Il rigore parato dal giovane Edoardo Motta e la doppietta realizzata dal nuovo leader Kenneth Taylor sono stati soltanto due dei momenti clue della giornata, infatti, anche vedere nuovamente brillare Patric nel ruolo di regista ha fatto emozionare il popolo biancoceleste. In merito alle prestazioni mostrate dalla rosa nel corso della gara, questa mattina i quotidiani sportivi hanno pubblicato le loro pagelle.

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Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Le pagelle dei quotidiani sportivi

Corriere dello Sport 

Motta 7,5; Marusic 7, Gila 6,5 (Provstgaard 26’ pt, 6,5), Romagnoli 7, Tavares 6; Dele-Bashiru 4,5, Patric 7, Taylor 7,5; Isaksen 6 (Cancellieri 17’ st 6), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5,5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7.

Il Messaggero 

Motta 7,5; Marusic 6,5, Gila 6,5 (Provstgaard 26’ pt, 7), Romagnoli 7, Tavares 5,5; Dele-Bashiru 4,5, Patric 7,5, Taylor 8; Isaksen 6 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7,5.

Il Corriere della Sera 

Motta 7,5; Marusic 6,5, Gila 6 (Provstgaard 26’ pt, 6), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6,5, Taylor 8; Isaksen 7 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5,5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7,5.

La Gazzetta dello Sport 

Motta 7; Marusic 7, Gila 6 (Provstgaard 26’ pt, 6,5), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6,5, Taylor 7,5; Isaksen 6,5 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 6,5), Pedro 6 (Noslin 1’ st 6,5). All. Sarri (in panchina Ianni) 7.

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