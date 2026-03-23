Bologna-Lazio, i quotidiani bocciano tre biancocelesti: le pagelle

Una gara di cuore, dettata dalla voglia di combattere e, soprattutto, di dimenticare l'incubo della stagione scorsa sul campo del Dall'Ara, quando la Lazio era stata sconfitta per 5-0. Il rigore parato dal giovane Edoardo Motta e la doppietta realizzata dal nuovo leader Kenneth Taylor sono stati soltanto due dei momenti clue della giornata, infatti, anche vedere nuovamente brillare Patric nel ruolo di regista ha fatto emozionare il popolo biancoceleste. In merito alle prestazioni mostrate dalla rosa nel corso della gara, questa mattina i quotidiani sportivi hanno pubblicato le loro pagelle.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Corriere dello Sport

Motta 7,5; Marusic 7, Gila 6,5 (Provstgaard 26’ pt, 6,5), Romagnoli 7, Tavares 6; Dele-Bashiru 4,5, Patric 7, Taylor 7,5; Isaksen 6 (Cancellieri 17’ st 6), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5,5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7.

Il Messaggero

Motta 7,5; Marusic 6,5, Gila 6,5 (Provstgaard 26’ pt, 7), Romagnoli 7, Tavares 5,5; Dele-Bashiru 4,5, Patric 7,5, Taylor 8; Isaksen 6 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7,5.

Il Corriere della Sera

Motta 7,5; Marusic 6,5, Gila 6 (Provstgaard 26’ pt, 6), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6,5, Taylor 8; Isaksen 7 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5,5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7,5.

La Gazzetta dello Sport

Motta 7; Marusic 7, Gila 6 (Provstgaard 26’ pt, 6,5), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6,5, Taylor 7,5; Isaksen 6,5 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 6,5), Pedro 6 (Noslin 1’ st 6,5). All. Sarri (in panchina Ianni) 7.