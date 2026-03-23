Zaccagni, sospiro amaro: lesione peggiore del previsto. Salterà la semifinale? La situazione

La Lazio sembra aver finalmente voltato pagina dopo il pesante ko di Torino. Al Dall'Ara si è vista una squadra di carattere, capace di soffrire e colpire al momento giusto grazie anche a cambi azzeccati a gara in corso. Dopo questa vittoria fondamentale, il gruppo si gode due giorni di meritato riposo: la ripresa degli allenamenti a Formello è fissata per mercoledì, quando Sarri inizierà a preparare la volata finale della stagione.

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Allarme Zaccagni: tegola per la Coppa Italia

Nonostante il buon momento della squadra, arrivano notizie preoccupanti dall'infermeria riguardo Mattia Zaccagni. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, per il capitano si parla di una lesione al vasto mediale che sfiora lo strappo, un infortunio più serio del previsto. Con questi tempi di recupero, la sua presenza è fortemente a rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma a Bergamo il 22 aprile. Un'assenza pesante che costringerà Sarri a ridisegnare la fascia sinistra.

Infermeria affollata: il piano per la sosta

La sosta per le nazionali arriva nel momento ideale per svuotare l'infermeria. Oltre al monitoraggio costante su Mario Gila, frenato dalla solita infiammazione al tendine rotuleo, lo staff medico punta a recuperare a pieno regime anche Cataldi e Basic a centrocampo. L'obiettivo del tecnico toscano è sfruttare queste due settimane senza partite ufficiali per rigenerare le energie e riavere il gruppo il più possibile al completo per il rush di aprile.