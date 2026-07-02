La lettera di Poli: "Non condivido la protesta nei modi, ma riesco a leggerne le ragioni"

Nello spazio dedicato ad Agorà Lazio del quotidiano Il Tempo, è stato il turno dell'ex biancoceleste Fabio Poli scrivere la lettera sulla situazione che sta vivendo il club.

La lettera di Poli

Caro Direttore, mi dispiace tanto. L'ho sempre detto, anche le altre volte in cui mi è capitato di parlare con qualcuno di Roma: vedere un presidente con questo atteggiamento è qualcosa che addolora. E dispiace soprattutto per i tifosi, che si trovano costretti a vivere una situazione che non meritano.

Parto da una premessa sincera. Io credo che certe scelte, come quella di disertare lo stadio, un tifoso non dovrebbe mai essere costretto a compierle. Perché alla fine vanno sempre a discapito della squadra, di chi scende in campo, delle prestazioni dei calciatori. Giocare in uno stadio pieno è una cosa, giocare in un impianto dove i tuoi sostenitori non ci sono è tutto più complicato, si vive male, si fa fatica a trovare quelle energie che solo il pubblico sa regalarti. Per questo, da ex calciatore, faccio fatica a condividere fino in fondo la protesta. Vorrei sempre vedere l'Olimpico gremito, colorato, vivo.

Eppure, allo stesso tempo, capisco. Capisco perché questi tifosi non ce la fanno più. Il tifoso della Lazio ha vissuto la propria storia spesso in maniera pesante, perché questa è una squadra dal cammino complicato, fatto di alti e bassi, di gioie immense e di sofferenze altrettanto grandi. E quando ti ritrovi a vedere che chi è proprietario non si comporta nel modo giusto nei confronti di una società meravigliosa, di una maglia così importante, allora quella reazione diventa comprensibile. È una protesta che non condivido nei modi, ma che riesco a leggere nelle ragioni. Perché nasce da un amore ferito, da una passione che si sente tradita.

Resta il fatto che, per chi gioca, vedere la propria curva piena è la più grande delle motivazioni. Un calciatore vorrebbe sempre sentire il calore della sua gente, quella spinta che ti fa correre anche quando le gambe non ne hanno più. E sarà poi la squadra, in campo, a restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano. È un patto silenzioso, quello tra chi gioca e chi tifa, e oggi rischia di spezzarsi.

Mi chiede quale sia stato l'errore più grande del presidente. Le rispondo con onestà: faccio fatica a individuarne uno solo, anche perché non riesco a seguire tutte le vicende giorno per giorno. Però una cosa la noto. Quando porti a Roma un allenatore come Maurizio Sarri, un tecnico innamorato della Lazio, e poi crei le condizioni perché sia praticamente costretto ad andarsene, qualcosa evidentemente non ha funzionato. Sarri ha trovato una buona occasione per ripartire, è vero, è andato all'Atalanta. Ma quando un allenatore di quel valore decide di lasciare, raramente è solo una questione di campo. Spesso è il segnale di un ambiente che non lo ha messo nelle condizioni di lavorare serenamente.