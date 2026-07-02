Calciomercato Lazio, puó saltare la trattativa Provedel-Inter: ecco cosa sta succedendo

Sembrava essere già quasi pronto per il trasferimento finale, invece, la trattativa tra Lazio ed Inter per Ivan Provedel ha subito una brusca frenata nelle ultime ore.

Il nodo economico: Lotito fa muro

A bloccare tutto è la distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Inter ha provato ad accelerare mettendo sul piatto un'offerta da 3 milioni di euro. Una cifra che il patron biancoceleste Claudio Lotito ha ritenuto decisamente troppo bassa, fissando il prezzo del cartellino di Provedel ad almeno 5 milioni di euro e chiudendo, al momento, la porta a qualsiasi chiusura immediata.

L'Inter cambia obiettivo

Questa posizione di intransigenza da parte della società romana sta portando i nerazzurri a guardarsi intorno per non restare scoperti. Adesso, la strategia dell'Inter sembra essere cambiata: la dirigenza ha infatti deciso di virare con decisione su Kepa, portiere attualmente in uscita dall'Arsenal, per cercare di risolvere rapidamente la questione tra i pali.