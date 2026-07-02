Calciomercato Lazio, puó saltare la trattativa Provedel-Inter: ecco cosa sta succedendo

La trattativa tra Lazio ed Inter per il trasferimento di Ivan Provedel sembra aver subito una brusca frenata, ecco il motivo

Michelle De Angelis /

Sembrava essere già quasi pronto per il trasferimento finale, invece, la trattativa tra Lazio ed Inter per Ivan Provedel ha subito una brusca frenata nelle ultime ore.

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Il nodo economico: Lotito fa muro

A bloccare tutto è la distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Inter ha provato ad accelerare mettendo sul piatto un'offerta da 3 milioni di euro. Una cifra che il patron biancoceleste Claudio Lotito ha ritenuto decisamente troppo bassa, fissando il prezzo del cartellino di Provedel ad almeno 5 milioni di euro e chiudendo, al momento, la porta a qualsiasi chiusura immediata.

L'Inter cambia obiettivo

Questa posizione di intransigenza da parte della società romana sta portando i nerazzurri a guardarsi intorno per non restare scoperti. Adesso, la strategia dell'Inter sembra essere cambiata: la dirigenza ha infatti deciso di virare con decisione su Kepa, portiere attualmente in uscita dall'Arsenal, per cercare di risolvere rapidamente la questione tra i pali.

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