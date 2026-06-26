Il tifo organizzato invita: "Tutti a raccolta il 2 luglio alle 17:30"

Nel corso dell'intervento ai microfoni di Radio Laziale, il tifo organizzato ha reso noti tutti i dettagli relativi alla prossima manifestazione contro la società biancoceleste, in programma giovedì 2 luglio alle ore 17:30.

Abbiamo pensato di riscendere nuovamente in piazza come ormai facciamo da tre anni per far vedere all'opinione pubblica, alla città ma al mondo intero quello che stiamo subendo da parte di questa società, da parte di questo Presidente che ha tolto tutto quello che di Lazialità c'era all'interno della società. Una tifoseria che ormai è stanca di subire queste sue da una parte ossessioni e da un'altra parte prepotenze che ci vengono fatte quotidianamente. Quindi riscendiamo nuovamente in piazza però come abbiamo scritto nel comunicato questa è la manifestazione che deve portare veramente tutti quelli che fino ad oggi sono riempiti la bocca di dissenso, tutti quelli che sono stanchi di questa situazione. Abbiamo voluto chiamare tutti quanti a raccolta sia quelli che hanno deciso di sacrificare per un estremo atto di amore il loro abbonamento decennale, come lo faranno tante altre persone, tanti altri laziali che sono da decenni abbonati allo stadio, l'anno prossimo non faremo gli abbonamenti.

Abbiamo chiamato anche quelli che hanno deciso di fare l'abbonamento ma che sappiamo sono in netto dissenso verso questa società. Ponte Milvio, non lato Piazza Ponte Milvio, ma dall'altro lato verso Cardinal Consalvi quindi da Viale Tiziano. Se vuoi di restare insieme a noi per sentire i dibattiti di personaggi importanti che staranno sul palco, di cantanti che hanno messo a disposizione la loro arte per la tifoseria biancoceleste, di noi tifo organizzato che diremo la nostra su quello che è successo in questo ultimo periodo. Alla fine ci divertiremo con un po' di jazz e un po' di musica, di essere presenti in piazza sappiamo che saremo tanti, l'unica raccomandazione che noi ci sentiamo di dare è non portate bomboni e ci saranno le famiglie con i bambini.