Lazio, il valore della rosa crolla: le cessioni rischiano di farla precipitare
La Lazio è oggi decima in Serie A per valore della rosa, ma le possibili cessioni rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione.
Lazio, il valore della rosa continua a diminuire: le cessioni pesano sempre di più
La Lazio vede diminuire il valore complessivo della propria rosa. Attualmente i biancocelesti occupano il decimo posto della Serie A in questa particolare classifica, ma le operazioni di mercato in uscita rischiano di rendere il quadro ancora più complicato.
Le partenze di alcuni dei giocatori più preziosi potrebbero infatti far scivolare ulteriormente la squadra in graduatoria. Un dato che evidenzia quanto le uscite stiano incidendo sul patrimonio tecnico ed economico del club.
Tra i casi più significativi c'è quello di Alessio Romagnoli, già partito per iniziare la sua nuova avventura all'Al-Sadd. L'ufficialità arriverà a luglio dopo il completamento delle visite mediche.
Le cessioni incidono sul valore della Lazio
Anche la situazione di Ivan Provedel resta da seguire. La trattativa è momentaneamente bloccata perché Claudio Lotito ritiene insufficiente l'offerta da 3 milioni di euro presentata dall'Inter, ma la cessione appare destinata a concretizzarsi.
Diverso il discorso relativo a Mario Gila. Nonostante il "non è in vendita" ribadito da Fabiani, il Napoli continua a insistere ed è pronto a rilanciare.
Gila resta il patrimonio più importante della rosa
Le possibili uscite riguardano proprio alcuni degli elementi con la valutazione più elevata della rosa biancoceleste. In particolare quella del difensore spagnolo, che rappresenta oggi uno dei calciatori di maggior valore della squadra.
Se anche queste operazioni dovessero andare in porto, il valore complessivo della Lazio rischierebbe di diminuire ulteriormente, facendo scendere i biancocelesti in posizioni difficili da accettare nella graduatoria delle rose più preziose della Serie A.