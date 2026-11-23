La vendita libera dei biglietti per Lazio-Roma inizierà martedì 24 novembre alle 11:00. Secondo quanto riportato da Sslazio, Si tratta della terza fase di vendita per il derby, in programma domenica 13 dicembre alle 12:30, come comunicato dalla S.S. Lazio.

Vendita libera e regole per la Tribuna Tevere

Dalle 11:00 del 24 novembre la vendita sarà aperta per tutto lo stadio. Per i posti dell’intera Tribuna Tevere resterà però obbligatorio possedere una fidelity card Eagle Card o Millenovecento. Per procedere online occorrerà inserire il codice della card come coupon; il codice potrà anche essere presentato al momento dell’acquisto.

Ai biglietti acquistati online sarà applicata una commissione di servizio del 3,80%. I possessori di una fidelity card Millenovecento o Eagle che non sono abbonati potranno chiedere, anche acquistando online, che il titolo d’ingresso sia caricato elettronicamente sulla card.

Riduzioni, documenti e numero massimo di biglietti

I biglietti ridotti per invalidi civili al 100% e quelli di Tribuna Tevere per persone non deambulanti, in entrambi i casi con accompagnatore, potranno essere acquistati soltanto nei Lazio Style 1900, escluso il punto vendita di Parco Leonardo. Il ridotto Under 16 è riservato ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2010.

Chi compra fisicamente un biglietto in un punto vendita deve mostrare un documento d’identità: senza, il titolo di accesso non può essere emesso, secondo il D.L. 8/2/2010 n. 8. Non sono considerate idonee alla vendita le patenti di ultima generazione che non riportano il luogo di residenza.

Nella vendita libera ogni persona può acquistare al massimo quattro biglietti, secondo le disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Per gli altri tre eventuali intestatari è sufficiente presentare anche una copia del documento d’identità. I bambini di quattro anni nati dal 1° gennaio 2022 entrano gratuitamente e senza biglietto, mostrando un documento d’identità o la tessera sanitaria. All’ingresso l’identità sarà controllata per ogni spettatore: il documento è obbligatorio anche per i minorenni.

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