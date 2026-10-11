Lazio-Monza 3-1, tre gol biancocelesti: tutti i marcatori della sfida

La Lazio batte il Monza in casa nella sesta giornata di Serie A. A segno Tavares, Isaksen e Pinamonti; per gli ospiti Goglichidze.

La Lazio vince 3-1 in casa contro il Monza nella sesta giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tre reti per i biancocelesti, una per gli ospiti.

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I marcatori della Lazio

Per la Lazio vanno a segno Tavares, Isaksen e Pinamonti: sono loro i tre marcatori biancocelesti della sfida.

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Chi ha segnato per il Monza

La rete del Monza porta la firma di Goglichidze. Il risultato finale è di 3-1 per la Lazio.

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