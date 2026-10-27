La moviola di Sassuolo-Lazio: succede di tutto al Mapei
L'analisi degli episodi arbitrali più rilevanti in Sassuolo-Lazio
Succede di tutto al Mapei Stadium, tantissimi gli episodi, ma ciò che conta è che la Lazio continua a vincere e lo fa con un sonoro 6-2.
La moviola di Sassuolo-Lazio
Subito a lavoro il VAR in occasione del primo gol della Lazio. Oggetto di giudizio è la posizione di Frattesi che a detta dei giocatori del Sassuolo oscura la visuale a Turati. Dopo un lungo check del VAR da Lissone confermano il gol. Anche in occasione del terzo gol biancoceleste a firma di Floriani c’è una lunga revisione per possibile offside, ma anche in quest’occasione tutto regolare. Al 28’ ammonito Taylor per un intervento in scivolata in ritardo su Lipani, corretta qui la decisione di Zufferli. Al 32’ espulso Thorsdvedt per un bruttissimo intervento su Zaccagni, pestone all’altezza della tibia. Rosso sacrosanto ed inutili proteste dei calciatori del Sassuolo. Al 36’ annullato un gol a Laurientè per offside. Al 50’ Berardi in caduta scalcia su Leite con il quale stava andando a contrasto, resta a terra il difensore della Lazio, ma Zufferli fischia il fallo in favore dei neroverdi per la trattenuta di Leite.
Il secondo tempo
Al 48’ Zufferli viene richiamato al monitor per un possibile fallo di mano di Cinquegrano su un tiro di Zaccagni e dopo il check al VAR indica il dischetto. Conclusione poi fallita da Zaccagni. Al 57’ ammonito Berardi per proteste. Al 60’ altro rigore assegnato alla Lazio, fallo netto su Isaksen da parte di Caleta-Car.