Serie A, Gattuso non convince i bookie: quote da esonero entro Natale, Juric e Di Francesco in pole tra gli allenatori in bilico

ROMA – Mancano ormai poche settimane all’inizio della nuova stagione e tra i maggiori temi di interesse (come si è visto in questi giorni con la Nazionale) c’è anche quello relativo agli allenatori. Tanti i cambi sulle panchine di Serie A, con anche diversi tecnici alla prima esperienza nel massimo campionato italiano, e i bookie si chiedono chi avrà successo e chi, al contrario, fallirà. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Planetwin365, Gennaro Gattuso non avrà vita facile sulla panchina della Lazio: infatti, si gioca a quota 5,00 l’esonero entro Natale, uno scenario su cui pesano anche le difficoltà del club biancoceleste, tra il difficile rapporto con i tifosi, il mercato a saldo zero e, ultimo in ordine temporale, il caos legato al main sponsor, Polymarket, il cui sito web è stato oscurato in Italia.

In pole tra gli allenatori in bilico, come accade spesso, ci sono quelli che siedono sulle panchine delle squadre neopromosse: a 3 volte la posta, quindi, ecco gli esoneri di Massimiliano Alvini (Frosinone), Ivan Juric (Monza) e Giovanni Stroppa (Venezia); stessa quota per Eusebio Di Francesco, che dovrà ripetere l’impresa dello scorso anno cercando di salvare il Lecce.

Come detto, poi, sono diversi gli allenatori alla prima esperienza in A: cercheranno di imporsi da subito Ignazio Abate, il cui esonero dalla panchina del Torino è in lavagna a 4,50, così come Alberto Aquilani (a 5,00) con il Sassuolo. E poi c’è Domenico Tedesco, altro allenatore giovane ma con un’enorme esperienza a livello internazionale: è a quota 6,00 l’eventuale esonero entro Natale dalla panchina del Bologna. A proposito di squadre che hanno finito lo scorso campionato tra le migliori otto, hanno cambiato allenatore Milan e Atalanta: l’esonero di Ruben Amorim e Maurizio Sarri si gioca per entrambi a 8,00.