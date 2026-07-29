Calciomercato Lazio, Becker osservato speciale: il piano per arrivare al terzino dello Schalke

La Lazio segue Vitalie Becker dello Schalke 04: operazione difficile ora, ma resta un obiettivo monitorato.

Patrizio Pasqualini /
becker
Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

La Lazio continua a guardare al mercato internazionale per rinforzare la corsia mancina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i profili che piacciono alla dirigenza biancoceleste c'è Vitalie Becker, giovane terzino di proprietà dello Schalke 04.

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Il classe 2005, mancino naturale, rappresenta uno dei nomi seguiti dal club capitolino in vista del futuro. Becker milita nello Schalke, squadra nella quale gioca anche l'ex Fiorentina Robin Gosens, ed è considerato un profilo di prospettiva.

L'operazione, tuttavia, non appare semplice nell'immediato. La Lazio continua a monitorare con attenzione la situazione, pronta a valutare eventuali sviluppi nei prossimi mesi.

La Lazio osserva Becker per il futuro

Il 21enne è stato tra i protagonisti della stagione che ha riportato lo Schalke 04 in Bundesliga, conquistando la promozione nella massima serie tedesca da campione della seconda divisione.

Nel corso dell'ultima annata Becker ha collezionato 21 presenze, impreziosite da 2 gol e 1 assist, confermandosi uno dei giocatori più interessanti della rosa.

Contratto fino al 2027: la strategia biancoceleste

Il contratto del terzino con lo Schalke scadrà nell'estate del 2027. Per questo motivo, avviare una trattativa già adesso si presenta complicato, visto che la Lazio dovrebbe trovare un accordo economico con il club tedesco.

La società biancoceleste, però, continua a seguire con attenzione gli sviluppi. Se Becker non dovesse rinnovare il proprio contratto, il presidente Lotito potrebbe muoversi rapidamente per cercare di ottenere il via libera al trasferimento in vista della prossima estate.

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