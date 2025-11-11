Lazio, Ernesto Calisti: "Dia è in difficoltà e corre a vuoto, meglio Noslin. Sarri?..."

Ernesto Calisti, ex terzino cresciuto nella Primavera della Lazio e che è sceso in campo con la Prima Squadra nelle stagioni 1984-1987, collezionando 48 presenze ed una rete, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale.

Le dichiarazioni di Ernesto Calisti a Radio Laziale

Sul Campionato di Serie A

Se mi aspettavo così tanti cambi in panchina? No, sappiamo che sono i giocatori ad andare in campo ma poi le responsabilità sono sempre degli allenatori. Palladino è un ottimo allenatore ma poi è chiaro che parla il campo, poi a Bergamo era difficile prendere qualcuno da quando se n'è andato Gasperini. Palladino è l'allenatore giusto. Per quanto riguarda le altre squadre, c'è sempre un giro di procuratori.

La Fiorentina

Fiorentina? È una piazza calda, anche quando avevamo Eriksson ed eravamo terzi in classifica c'erano delle contestazioni. Con la Lazio siamo retrocessi anche se avevamo una grande squadra, se non ti cali in una realtà diversa e non diventi umile è difficile, la Fiorentina deve stare attenta. Grandi leader non gli vedo, ci sono giocatori di esperienza ma la Fiorentina deve fare corpo unico e calarsi in una situazione che non e la loro, deve cambiare registro senno ti ritrovi in una situazione difficile.

Un allenatore che mi ha colpito? Fábregas, non ha tanta esperienza come allenatore ma la Societa ha speso tanto. Ci sono grandi calciatori e il Como gioca a calcio, tutti faranno fatica contro il Como. Le parole di Conte? Ci ha abituato a queste sparate, usa della psicologia per scuotere l'ambiente, la Societa e la squadra. È il suo modo di fare, che può essere criticato ma lo fa per scuotere l'ambiente. Bisogna vedere cosa è successo veramente all'interno ma per me è il solito conte che cerca di portarsi a casa i risultati.

Lazio

La Lazio é cresciuta, nonostante il mercato bloccato che è imbarazzante per la Società. Ci sono stati tanti infortunati e sfortuna, davanti bisogna fare qualcosa di più. Il Taty é mancato tanto perche si vede che Dia fa fatica là davanti, speriamo che Castellanos rientri presto. Sarri? Non é la sua Lazio ma sta facendo tutto il possibile.

L'incontro con l'Inter

L'Inter è una grande squadra e prendere quel gol all'inizio non ci voleva ma la Lazio ha avuto le sue occasioni e forse con un po' di fortuna potevamo vedere un altro risultato. Con Dia che corre 90 minuti a vuoto e i tanti infortunati era difficile ma la Lazio ha giocato bene, anche se è chiaro che manca qualcosa là davanti. Una volta recuperati tutti gli infortunati la situazione migliorerà. Quello che ha il merito e Sarri, che tiene il gruppo unito e in questa situazione sta tenendo il gruppo unito. Bisogna trovarcisi per capire cosa significa tenere un gruppo unito con una Società cosi assente. Le critiche a Sarri? Sta facendo un lavoro straordinario.

Boulaye Dia