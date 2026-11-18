Lazio, Mimmo Cugini: "Gattuso tira fuori il massimo, la squadra adesso viaggia forte"
Il giornalista della Gazzetta dello Sport analizza il momento d'oro dei biancocelesti: dai meriti di Gattuso al confronto con le big.
Il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato il momento straordinario della Serie A, concentrandosi in particolare sulle ambizioni e sul percorso di crescita della Lazio guidata da Gattuso.
Analisi tecnica
Se facciamo una valutazione tecnica, nelle seconde scelte c'è un gap con le squadre che lottano per il titolo. Bisogna però valutare come gioca questa Lazio, perché Gattuso è riuscito a far dare ai giocatori tutto ciò che hanno e anche qualcosa in più. L'esempio più lampante è quello di Frattesi, che all'Inter era in un sistema di gioco che non lo valorizzava nonostante i gol pesanti segnati in Champions League. I giocatori della Lazio fanno quello che sanno fare e quindi ad ora viaggiano.
Ambizioni scudetto
Lo scudetto è una grande scommessa e illusione, ma capisco l'entusiasmo dei tifosi, perché una stagione in cui le altre non danno il cento per cento può capitare. Ad ora non vedo troppe squadre che possono metterla in difficoltà, ma sicuramente capiremo di più quando avrà affrontato Roma, Inter e Como. In questo momento sono sulle ali dell'entusiasmo.