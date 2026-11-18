Il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato il momento straordinario della Serie A, concentrandosi in particolare sulle ambizioni e sul percorso di crescita della Lazio guidata da Gattuso.

Se facciamo una valutazione tecnica, nelle seconde scelte c'è un gap con le squadre che lottano per il titolo. Bisogna però valutare come gioca questa Lazio, perché Gattuso è riuscito a far dare ai giocatori tutto ciò che hanno e anche qualcosa in più. L'esempio più lampante è quello di Frattesi, che all'Inter era in un sistema di gioco che non lo valorizzava nonostante i gol pesanti segnati in Champions League. I giocatori della Lazio fanno quello che sanno fare e quindi ad ora viaggiano.