Il futuro di Matteo Cancellieri alla Lazio continua ad attirare l'attenzione in vista dei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club deve riflettere con attenzione sul contratto dell'esterno italiano, visto che l'accordo attuale scadrà il prossimo 30 giugno 2027.

Il retroscena sul mercato

Nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva, diversi club avevano provato a sondare il terreno per assicurarsi il giocatore. Dall'estero si era fatto avanti il Brentford dalla Premier League, mentre in Serie A avevano preso informazioni prima il Parma e poi la Fiorentina, specialmente dopo l'approdo nella Capitale di Albert Gudmundsson. Tuttavia, a bloccare ogni possibile partenza è stato lo stesso allenatore Gennaro Gattuso, fermamente intenzionato a non ridurre ulteriormente le opzioni a sua disposizione nel reparto offensivo.

Fiducia e rinnovo

Il tecnico punta forte su di lui anche per gennaio. Nonostante qualche guaio fisico, Cancellieri ha trovato spazio ed è stabilmente nelle rotazioni, alternandosi con un Isaksen in grande forma. Ora tocca al presidente Claudio Lotito e alla dirigenza decidere se avviare le trattative per il rinnovo.