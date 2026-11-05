EA SPORTS FC, Isaksen in corsa per il Player Of The Month di ottobre: come votarlo

Il grande impatto della Lazio di Gattuso passa anche attraverso al lavoro di Gustav Isaksen, protagonista di una crescita e rendimento clamoroso. Quattro gol in cinque partite e un assist sono solo alcuni numeri che testimoniano la sua centralità all'interno delle soluzioni offensive di Gattuso. Le ultime prestazioni non sono passate inosservate all'EA SPORTS FC, che ha voluto inserirlo nei sei migliori giocatori in Serie A del mese di ottobre.

Come e dove votare Gustav Isaksen

Le votazioni proseguiranno fino a domenica 8 novembre. Sarà possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link:

https://potm.easports.com/it-it/leagues/Lh8SBAvHfKwzzuJ7mpUgKH/current-campaign

I candidati

I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre sono: Calò (Frosinone), Douvikas (Como), Isaksen (Lazio), Krstovic (Atalanta), McTominay (Napoli), Thuram (Inter).

Il post su X