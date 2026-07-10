Women, Belmonte (InDivisa): "In arrivo quattro rinforzi. Nel mirino anche Cambiaghi. Durante ai saluti"

Sono settimane di rivoluzione in casa della Lazio Women. Con l'inizio del mercato estivo, il settore femminile biancoceleste ha iniziato a completare le prime uscite, perdendo anche alcuni dei suoi pezzi pregiati, una situazione che ricorda da vicino quella della prima squadra. Le Bihan, Piemonte, Oliviero, Durante, tra le altre, sarebbero pronte a lasciare Formello e partire per nuove avventure.

Nel frattempo, la società biancoceleste starebbe cercando di colmare queste importanti assenze con quattro nuovi arrivi: Sciabica, Masu, Bowen e Mukasa. Ma non solo, sui taccuini della dirigenza ci sarebbe anche Michela Cambiaghi della Juventus per sostituire Martina Piemonte. A soffermarsi sugli ultimi movimenti in casa Lazio è stata Daniela Belmonte di InDivisa ai microfoni di Radiosei.

Addio di Clarisse Le Bihan e Martina Piemonte

(Piemonte, ndr) Ha salutato con un bel pizzico di polemica come su solito, però ci può stare, dopo che non vengono da te queste decisioni. Quando ci sono cause di forza maggiore, è sempre un dispiacere. Quando hai passato due anni meravigliosi, hai sfiorato la classifica capocannoniera. Ha salutato, sappiamo che andrà dall'altra parte di Roma. È un ritorno perché già ci ha giocato, però comunque passare da un lato all'altro così fa sempre un certo effetto. Poi abbiamo Le Bihan che andrà all'Inter con il nuovo tecnico Sassarini, un grandissimo tecnico, uno dei migliori che abbiamo in Italia a livello di calcio femminile.

Quattro nuovi rinforzi per Grassadonia

La Lazio sta improvvisamente trovando una quadra perché è partita con il mercato, nonostante le tantissime uscite, che sono circa 10, quindi non poche, sta cercando di mettere in sesto i pezzi soprattutto perché ci sono sicuri tre arrivi: quelli di Manuela Sciabica, centrocampista in prestito dalla Juventus, perché lei ha ancora un altro contratto in bianconero, poi c'è l'approdo dal Parma di Carlotta Masu, altro difensore che sicuramente ha le caratteristiche simili a Elisabetta Oliviero, che anche lei dovrebbe essere in partenza per la Roma. Poi c'è anche forse l'arrivo di Katie Bowen, che viene dall'Inter, e infine arriva il rinforzo in porta per Francesca Durante, che andrà al Como: molto probabilmente prenderà il suo posto Mukasa dal Galatasaray che ha firmato proprio ieri pomeriggio un contratto biennale con la Lazio, con un anno di opzione per l'anno successivo, quindi diciamo che la Lazio si sta iniziando a muovere.

Confermate le permanenze di Goldoni, Benoit, Monnecchi, Cafferata, Visentin e Castiello

La cosa interessante è che sicuramente rimarrà Eleonora Goldoni, non è più in partenza. Ha deciso di rimanere alla Lazio, lei come Alice Benoit e come Monnecchi, Cafferata, Visentin, soprattutto che sappiamo bene l'importanza di Visentin alla Lazio e poi di Castiello.

Duello con il Parma per Michela Cambiaghi

Quando svecchi tanto, perché oltre a cambiare tutto è anche svecchiato, perché sono giocatrici come Sciabica che è 2006, c'è il rischio che perdi anche un po' di esperienza rispetto all'anno precedente dove avevi comunque Piemonte, Oliviero, Le Bihan. Non è che erano molto grandi, ma stavamo parlando comunque di un'esperienza. Loro hanno poca esperienza, specialmente nel campionato di Serie A, però quell'esperienza che magari può essere compensata col fatto che siano giovani. Poi ovviamente non è ancora finita perché comunque devono arrivare ancora altri innesti alla Lazio, questo è poco ma sicuro, come il terzo portiere. In attacco forse, e questa ve la do in anteprima, c'è questa sfida, Lazio-Parma per Michela Cambiaghi che sarebbe, diciamo a livello di caratteristiche, perfetta per sostituire Martina Piemonte. Se dovesse arrivare, se davvero andasse in porto Michela Cambiaghi, comunque un po' l'asticella la alzi, non come l'anno scorso, però è comunque importante. Poi siamo in mano al mercato.

Francesca Durante ai saluti

La Lazio a livello di budget comunque quando diminuisci è perché stai diminuendo anche il budget. Francesca Durante è una delle più costose in Italia a livello di mercato per quanto riguarda gli estremi difensori, è ovvio che l'accordo non raggiunto è stata sicuramente colpa di un budget elevato. Di conseguenza quando vedi che poi c'è il Como che ha tutto per lei, anche di più di quanto abbia già avuto in passato, è ovvio che l'accordo non si raggiunge, è anche giusto e normale. Diminuendo tutto si diminuisce anche il resto, anche gli ingaggi delle giocatrici e quindi era anche abbastanza prevedibile che Francesca partisse. Ovviamente è importante chi è rimasto, che Doris Bacic, che con Mukasa potrebbero essere una bella coppia in porta, anche perché poi molto probabilmente anche Sara Cetinja partirà dalla Lazio, nonostante anche lei abbia un contratto fino al 2027 in biancoceleste, però è ovvio che il budget vale molto. Nel femminile vale più di ogni altra cosa, anche come nel maschile, però qui è anche un po' diverso, essendo che siamo le prime armi del professionismo.

Grassadonia versa la permanenza