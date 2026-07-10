Mercato Lazio, si complica la pista Dominguez: distanza tra le parti, Comuzzo l'alternativa

Nonostante il tesoretto accumulato con le recenti cessioni di Alessio Romagnoli, Mario Gila e Ivan Provedel, per un totale di 34,2 milioni tra cessioni e risparmi sugli ingaggi, la Lazio continua a faticare sulle operazione in entrata. Dopo esser sfumata la trattativa con Asp, a un passo ormai dal Deportivo La Coruna, anche la pista che porta a Sergi Dominguez potrebbe presto raffreddarsi.

Lazio-Dominguez, c'è distanza

Il blitz in Croazia del ds Fabiani non ha portato a una vera e proprio svolta nell'operazione: permane la distanza tra domanda e offerta per il difensore centrale spagnolo. La Dinamo Zagabria valuta il 21enne 15 milioni, ma sarebbe disposta a scendere a 12-13 milioni, considerando sempre il 20% sulla futura rivendita al Barcellona. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la Lazio, dal canto suo, arriverebbe solo a 10 milioni, bonus compresi, valutando anche formule tra prestito e riscatto.

Ipotesi Comuzzo

La distanza tra le parti potrebbe portare la trattativa verso la fumata nera, costringendo il club biancoceleste a virare su Comuzzo, chiedendolo in prestito alla Fiorentina.