Europa League, Spalletti pensa già alla Lazio: "Qualcosa dobbiamo cambiare"

Alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo per la seconda giornata di Europa League, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, presentando non solo il match contro gli spagnoli, ma anche facendo riferimento alla gara di campionato contro la Lazio, in programma domenica alle 20:45.

È fondamentale dover cambiare perché noi abbiamo una rosa forte. Gatti merita di giocare per quanto fatto vedere nello spazio che gli è stato dato. Woltemade domani sera sarà usato perché è una cosa regolare. È corretto fare così e ne abbiamo bisogno per far rifiatare la squadra. Non è solo una settimana da 3 partite, ma l’addizione di un periodo.

Qualcosa dobbiamo cambiare, non tanto per la fatica fatta a Cagliari ma in previsione anche a quella che dovremo giocare contro la Lazio.