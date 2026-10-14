Gattuso sulla Lazio: «non volevo sentire alibi». Il messaggio al gruppo

Gennaro Gattuso non vuole alibi dalla Lazio. Ricevendo il Premio Internazionale Eccellenza Euro Mediterraneo 2026, il tecnico biancoceleste ha parlato delle difficoltà della squadra, chiamata a giocare senza tifosi, e ha elogiato la disponibilità del gruppo.

Gattuso, secondo quanto riportato da ADNkronos, ha affrontato anche il tema dei giovani: per aiutarli a esprimere il loro talento, ha spiegato, chi li allena deve anzitutto ascoltarli e metterli nelle condizioni di migliorare.

Il premio a Gattuso e le motivazioni

L’ex ct della Nazionale italiana ha ricevuto il riconoscimento durante la quarta edizione del premio, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo e tenuto nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura, a Roma.

Il premio valorizza il percorso sportivo di Gattuso e i principi testimoniati dentro e fuori dal campo: determinazione, lealtà, senso di appartenenza e responsabilità. Nelle motivazioni trova spazio anche il messaggio rivolto alle nuove generazioni: costruire i risultati attraverso impegno, disciplina, rispetto degli altri e capacità di affrontare le difficoltà.

«Ringrazio per questo premio e ringrazio chi ha deciso di assegnarmelo. Per me è un grande onore. Le motivazioni riportate sono molto importanti, perché credo che non mollare mai e continuare a credere in qualcosa sia fondamentale», ha detto Gattuso.

I giovani e il valore dell’ascolto

Il tecnico ha invitato a guardare non soltanto alle capacità dei giovani, ma anche a ciò che gli adulti fanno per sostenerli. «I giovani di oggi hanno conoscenza e capacità. Il problema è che spesso parliamo di loro, diciamo che sono diversi, ma raramente ci chiediamo cosa facciamo noi per ascoltarli o per metterli nelle condizioni di migliorarsi», ha osservato.

Gattuso ha spiegato di aver cambiato il proprio approccio negli ultimi anni: mettendo da parte la sua esperienza personale, ha compreso che allenare una squadra e lavorare con i giovani richiede prima di tutto ascolto e aiuto per far emergere il meglio di ciascuno.

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