250 presenze in biancoceleste per Castiello: la premiazione al Fersini
La premiazione per le 250 presenze in biancoceleste ad Antonietta Castiello
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
A pochi istanti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma, la società biancoceleste ha voluto dedicare qualche minuto alla premiazione di Antonietta Castiello per aver raggiunto le 250 presenze con la maglia della Lazio.
Castiello, 250 volte in biancoceleste
Il capitano laziale quest'oggi non ha potuto sfortunatamente festeggiate questo importante traguardo in campo, a causa di un problema muscolare che la tiene ai box in questa stracittadina di ritorno.
Tuttavia, il club laziale ha voluto omaggiare il punto di riferimento della squadra di Grassadonia, dentro e fuori dal campo.