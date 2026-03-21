250 presenze in biancoceleste per Castiello: la premiazione al Fersini

La premiazione per le 250 presenze in biancoceleste ad Antonietta Castiello

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma, la società biancoceleste ha voluto dedicare qualche minuto alla premiazione di Antonietta Castiello per aver raggiunto le 250 presenze con la maglia della Lazio. 

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Castiello, 250 volte in biancoceleste

Il capitano laziale quest'oggi non ha potuto sfortunatamente festeggiate questo importante traguardo in campo, a causa di un problema muscolare che la tiene ai box in questa stracittadina di ritorno.

Tuttavia, il club laziale ha voluto omaggiare il punto di riferimento della squadra di Grassadonia, dentro e fuori dal campo.

Le immagini della premiazione

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