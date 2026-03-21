Bologna-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Romagnoli
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Bologna
Di seguito la lista dei convocati biancocelesti diramata da mister Sarri in vista dell'impegno di campionato di domani pomeriggio contro il Bologna.
I convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
Rientrato Romagnoli
Buone notizie per Sarri. Il mister è riuscito a recuperare Alessio Romagnoli dopo l'infortunio rimediato contro il Sassuolo, che lo ha tenuto ai box nella sfida casalinga contro il Milan.