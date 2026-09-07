Mandas nel pre: "C’e un buon spirito in questa linea difensiva. Gattuso? Sento la sua fiducia"
Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC, Dazn e Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio
Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC, Dazn e Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio.
L'intervento di Mandas a LSC
Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte.
La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’e un buon spirito in questa linea difensiva.
Mi sento molto pronto, sento la fiducia dell’allenatore ed è importante per me.
L'intervento di Mandas a Dazn
Il segreto della difesa è lo spirito del gruppo, in allenamento lavoriamo bene. Gattuso? Un uomo fantastico, dà fiducia a me e tutta la squadra. Ci alleniamo con voglia, questo è importante.
L'intervento di Mandas a SkySport
La partita di oggi è difficile, l'Udinese ha iniziato forte. Per noi è importante, vogliamo tornare a casa con i tre punti. Quest'anno mi sta piacendo lo spirito dentro lo spogliatoio, Gattuso ci lavora tanto. Per me questo è fondamentale, lavoriamo bene in allenamento e questo poi si vede durante le partite.