Mandas nel pre: "C’e un buon spirito in questa linea difensiva. Gattuso? Sento la sua fiducia"

Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC, Dazn e Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Lazio.

L'intervento di Mandas a LSC

Giochiamo fuori casa, dobbiamo continuare con questo spirito delle prime due partite. Vogliamo essere attenti e continuare così forte. La linea difensiva? Con Oliver siamo molto amici e Daniel è un bravo ragazzo ed è molto attento. C’e un buon spirito in questa linea difensiva. Mi sento molto pronto, sento la fiducia dell’allenatore ed è importante per me.

L'intervento di Mandas a Dazn

Il segreto della difesa è lo spirito del gruppo, in allenamento lavoriamo bene. Gattuso? Un uomo fantastico, dà fiducia a me e tutta la squadra. Ci alleniamo con voglia, questo è importante.

L'intervento di Mandas a SkySport