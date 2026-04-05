Buon compleanno Simone Inzaghi, spegne 50 candeline

Giornata speciale per l'ex giocatore e allenatore biancoceleste.

Buon compleanno Simone Inzaghi

L'attuale allenatore dell'Al-Hilal spegne oggi, 5 aprile, 50 candeline. Con la Lazio, da calciatore prima e da allenatore poi, ha vinto tutto. Il suo palmares in biancoceleste, quando ancora era l'attaccante di quella squadra stellare, vanta uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Supercoppa Europea. Da allenatore nella sua esperienza a Formello dal 2016 al 2021 ha vinto: due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia oltre a due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera.

Fraioli

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