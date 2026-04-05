Lazio-Parma, Calvarese: “Vi dico la mia sulla prestazione dell’arbitro”
Le parole dell’ex direttore di gara sull’arbitraggio di ieri
Gianpaolo Calvarese, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato l’arbitraggio di Matteo Marcenaro durante la partita Lazio-Parma, conclusasi in pareggio. L’ex arbitro ha commentato diversi episodi del match, a partire dal fallo di mano di Tavares in area, non fischiato per via della posizione di off-side di Pellegrino.
Queste le sue parole:
Prestazione complessivamente positiva per Matteo Marcenaro all'Olimpico in LazioParma. L'episodio clou è l'OFR per il fallo di mano di Tavares in area: l'impatto è effettivamente punibile, ma è corretto sanzionare il fuorigioco di Pellegrino. Fa bene a lasciar correre sia sul contatto Circati-Maldini a inizio gara che su quello Valenti-Lazzari nel finale".