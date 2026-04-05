Lazio-Parma, Calvarese: “Vi dico la mia sulla prestazione dell’arbitro”

Gianpaolo Calvarese, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato l’arbitraggio di Matteo Marcenaro durante la partita Lazio-Parma, conclusasi in pareggio. L’ex arbitro ha commentato diversi episodi del match, a partire dal fallo di mano di Tavares in area, non fischiato per via della posizione di off-side di Pellegrino.

Prestazione complessivamente positiva per Matteo Marcenaro all'Olimpico in LazioParma. L'episodio clou è l'OFR per il fallo di mano di Tavares in area: l'impatto è effettivamente punibile, ma è corretto sanzionare il fuorigioco di Pellegrino. Fa bene a lasciar correre sia sul contatto Circati-Maldini a inizio gara che su quello Valenti-Lazzari nel finale".