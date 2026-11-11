Mandas, il bomber della Lazio è in porta: almeno dieci punti con le parate

Almeno dieci dei 29 punti della Lazio portano la firma delle parate di Christos Mandas. Anche contro il Napoli il portiere greco è stato decisivo: dal Maradona è tornato con il premio di migliore in campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, È il rendimento tra i pali a fare di lui, nell’immagine proposta da Il Messaggero, una sorta di bomber biancoceleste.

Gattuso ha puntato su Mandas e, come ha confermato lo stesso allenatore, ha dato il via libera alla cessione di Ivan Provedel. La scelta serviva ad alleggerire la pressione sul greco e a permettergli di sentirsi il titolare per l’intera stagione, dopo sei mesi al Bournemouth senza giocare. Edoardo Motta, messosi in luce l’anno scorso, è invece pronto a tornare nel ruolo di secondo portiere: per lui c’è ancora tempo per crescere.

Mandas e i numeri della difesa laziale

Il greco conta quattro partite senza subire gol, come Vicario della Juventus e Caprile del Cagliari. La difesa della Lazio è la meno battuta del campionato, con nove reti incassate, e Mandas ha una percentuale di parate dell’81,3%, superiore a quella di Svilar.

Secondo i dati riportati, ha evitato 5,9 gol: soltanto Palmisani del Frosinone ha fatto meglio. La sua media è di 0,8 reti subite ogni 90 minuti. In quest’ultima graduatoria risulta terzo dietro Svilar e Butez, che però hanno disputato meno partite.

Gli interventi sono 39 su 49 tiri subiti. Nei gol incassati, il quotidiano non gli attribuisce responsabilità. Il suo rendimento nelle singole gare non è mai sceso sotto la sufficienza, a conferma della continuità con cui ha accompagnato il percorso biancoceleste.

Dal rigore parato alle occasioni del Napoli

Mandas ha affrontato un rigore in questa stagione e lo ha parato a Yeaboah del Venezia. Turati del Sassuolo, proprio contro la Lazio, ne ha respinti due. Il dato si aggiunge alle parate con cui il greco ha protetto la difesa meno battuta della Serie A.

Al Maradona si è distinto per il colpo di reattività su Hojlund, arrivato alla fine del primo tempo e finito sulle prime pagine di diversi giornali. Davanti a De Bruyne è rimasto in piedi: Belahyane ha poi sventato l’ultima seria minaccia della partita. Un intervento individuale seguito dal lavoro di squadra richiesto da Gattuso e recepito dai biancocelesti.

Mandas ha dato il proprio contributo nelle partite della Lazio, con un’eccezione nella visibilità del suo lavoro: contro il Sassuolo i biancocelesti hanno dilagato e del portiere si è parlato poco. Il bilancio resta quello di almeno una decina di punti legati alle sue prestazioni, sui 29 raccolti dalla squadra, a undici punti dalla quota salvezza richiamata dal quotidiano.

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