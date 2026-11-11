Lazio, Fabiani su gennaio: «non andrà via nessuno»

La Lazio non cederà giocatori a gennaio. Angelo Mariano Fabiani lo garantisce durante la sosta per le nazionali. Il direttore sportivo biancoceleste parla anche del lavoro di Gattuso e dell’ambiente che si è creato a Formello.

Il mercato di gennaio e la scelta dei giocatori

Fabiani osserva che il valore dei calciatori della squadra è cresciuto, ma esclude partenze nel mercato invernale: «non andrà via nessuno». Su questo punto, aggiunge, può dare una garanzia.

Ragionando sugli acquisti, il direttore sportivo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ammette che può esserci stata anche un po’ di fortuna. Sottolinea però il lavoro svolto e la volontà di continuare. Con un budget limitato, ritiene che le doti tecniche siano visibili a tutti, mentre individuare la personalità di un giocatore è molto più difficile: «Ed è quella che fa la differenza».

Tra le operazioni che ricorda con maggiore soddisfazione c’è Di Napoli, preso al Messina quando voleva smettere e poi diventato, nelle parole di Fabiani, *Re Artù*. Per la Lazio indica Floriani: non un acquisto, ma un ragazzo cresciuto dal club e mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché la società credeva in lui. Ora, secondo il dirigente, sta mostrando le proprie qualità.

Gattuso, la prima scelta di Fabiani e Lotito

Fabiani considera importante anche il momento in cui si affida una squadra a un allenatore. Nelle sue precedenti esperienze nei club, spiega, ha lavorato con molti tecnici e ritiene che chi non ha ottenuto buoni risultati sia arrivato nel momento sbagliato.

Per la panchina della Lazio, Gattuso era la prima opzione. Fabiani racconta che Lotito concede ampia libertà nelle scelte di mercato, mentre partecipa a quella dell’allenatore. Su Rino, dice, entrambi erano convinti. Ne conoscevano le qualità e ne apprezzano il modo di rapportarsi a giocatori e dirigenti senza far pesare i successi ottenuti da calciatore: «La forza di Rino è non far pesare il campione che è stato da giocatore».

Il direttore sportivo usa un’immagine per descriverne il lavoro: la società gli ha dato la bacchetta e Gattuso, a suo giudizio, sta dirigendo molto bene l’orchestra.

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